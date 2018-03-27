НАТО подчеркнула ведущую роль правительства Афганистана в процессе мирного урегулирования

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Главная роль в процессе мирного урегулирования в Афганистане лежит на правительстве этой страны. Об этом во вторник заявил заместитель помощника генсека по операциям НАТО Джон Манза на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

"В Афганистане есть лишь одно правительство. И только оно отвечает за мир и перемирие [в стране], - заявил чиновник. - Перед президентом [Афганистана Ашрафом] Гани стоит много задач, ему приходится работать в тяжелых условиях, в условиях постоянного насилия. Но он проявил инициативу и оказывал поддержку альянсу. Мы надеемся увидеть господина Гани в июле на нашем саммите".

Джон Манза также отметил, что единственный способ для движения "Талибан" завершить войну - это взаимодействовать с центральным правительством. Он добавил, что за прошедшие два десятилетия НАТО оказывала помощь при воссоздании институтов безопасности в стране.

Сегодня в Ташкенте проходит международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", в которой также принимают участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, главы МИД Турции, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, первый заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, заместители руководителей внешнеполитических ведомств КНР, Ирана, Саудовской Аравии, Туркмении, а также спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото.