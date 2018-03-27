Представитель Мэй: Лондон будет и далее принимать антироссийские меры по делу Скрипаля

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Великобритания намерена и далее продолжать принимать антироссийские меры в ответ на дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом во вторник заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства, изложив основные тезисы Терезы Мэй на состоявшемся заседании кабинета министров.

"Вчера был важный момент в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии. Но предстоит еще многое сделать по мере того, как мы взаимодействуем с международными партнерами по долгосрочным ответным мерам на ту проблему, которую создала Россия", - цитирует сотрудника премьерской канцелярии агентство Reuters.

Как было отмечено, Мэй заявила членам британского кабмина, что выдворение более чем 115 российских дипломатов из 23 стран призвано продемонстрировать Кремлю, что Запад не потерпит попыток попрания международного права. По ее словам, в основе предпринятых странами шагов против России лежит не только солидарность, но осознание ими угрозы. Накануне представитель Мэй заявил о том, что министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят дальнейшие возможные меры против России, которые могут быть приняты на июньском саммите ЕС.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США, Канада и Австралия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от взаимодействия с нервно-паралитическим веществом. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.