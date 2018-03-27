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Столтенберг объявляет об антироссийских мерах по делу Скрипаля. Видеотрансляция

Международная панорама
27 марта, 16:41 UTC+3

Альянс примет меры по реагированию на применение нервно-паралитического газа

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявляет о мерах по реагированию на применение нервно-паралитического газа в Солсбери.

Ранее США, Германия, Канада, Польша, Франция, Литва, Чехия, Албания, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония, Украина и Ирландия сообщили о высылке российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери, в чем на Западе обвиняют Москву.

МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих государств не останется без ответа.

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Дело Сергея Скрипаля
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