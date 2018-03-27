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Германия не может выслать почти 65 тыс. мигрантов из-за отсутствия документов

Международная панорама
27 марта, 16:11 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

В МВД ФРГ отмечают, что мигранты из разных стран выкидывают свои паспорта и выдают себя за сирийцев

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БЕРЛИН, 27 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Германии не могут выслать из страны почти 65 тыс. мигрантов, которые получили отказ на представление убежища в ФРГ, поскольку не располагают необходимыми документами, такими как паспорт, загранпаспорт или заменяющее их удостоверение личности.

Об этом сообщила медиакомпания Funke со ссылкой на конфиденциальный доклад МВД.

Всего по состоянию на конец 2017 года властям пришлось отказаться от высылки 64 тыс. 914 мигрантов, подлежащих депортации. Причем еще в конце 2016 года число тех иностранцев, которых не удавалось отправить из Германии на родину по причине отсутствия документов, составляло примерно 38 тыс.

Большая часть мигрантов, которые получили отказ на представление убежища в ФРГ и из-за отсутствия документов остались здесь, прибыла из Индии (5 тыс. 743), Пакистана (4 тыс. 943) и Афганистана (3 тыс. 915). Гражданство почти 3,8 тыс. иностранцев, находящихся в Германии, до сих пор не установлено.

Доклад показывает, что сотрудничества между немецкими органами и иностранными представительствами в ФРГ во многих случаях практически нет. Например, о взаимодействии с индийской дипмиссией говорится следующее: "Порой очень медленная обработка запросов на предоставление заменяющих паспорта документов, а порой она вообще не осуществляется", несмотря на "постоянные обращения в посольство". По Пакистану отмечается, что предоставление документов "происходит, но медленно". В ливанском посольстве "крайне редко отвечают на запросы, контакт с миссией очень плохой".

В прошлом власти Германии неоднократно сетовали на неудовлетворительное взаимодействие с государствами Северной Африки по вопросу предъявления необходимых документов, которые должна предоставлять страна происхождения. Существует проблема установления личности многих выходцев из Северной Африки, поскольку, по данным МВД ФРГ, во многих случаях они попросту выкидывают свои паспорта и выдают себя за сирийцев.

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