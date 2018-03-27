После выхода Великобритании из ЕС страна может быть исключена из программы Galileo

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Британские компании, вероятно, будут вынуждены выйти из общеевропейского проекта спутниковой системы навигации Galileo после Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Об этом сообщает газета Financial Times.

Европейский союз не хочет, по свидетельству издания, чтобы данные о военных аспектах программы, аналоге американского GPS передавались "третьей стране", которой станет Соединенное Королевство после того, как покинет сообщество. В шестом параграфе проекта договора о выходе Великобритании из ЕС содержится пункт, в котором указано, что в области обмена информацией к стране сохранится отношение как к члену союза, за исключением тех случаев, когда речь идет о сверхсекретных сведениях, касающихся безопасности.

Знакомый с ситуацией европейский чиновник, имя которого не называется, заявил газете, что Европейское космическое агентство (ЕКА) получило распоряжение строить дальнейшее планирование программы так, словно "Великобритания больше в ней не участвует".

Причем, после ухода британцев, согласно информации Financial Times, французские компании получат преимущество при участии в конкурсах проекта. При этом возможное исключение королевства из программы вызывает резкое недовольство британских политиков. "Любое предположение, что Великобритания представляет угрозу безопасности ЕС, и что наше сотрудничество может противоречить интересам союза, не только абсурдно, но и заранее вредит дальнейшим переговорам [о Brexit]", - поделился с газетой один из британских политиков.

Несправедливой считает инициативу Европейской комиссии и премьер-министр страны Тереза Мэй. Выступая в понедельник в Палате общин британского парламента, глава правительства подчеркнула, что Великобритания продолжает выполнять обязательства в качестве члена ЕС и рассчитывает на соответствующее отношение со стороны европейских стран. "Мы считаем, что возможность продолжить участие в программе в том же формате, что и раньше, отвечает не только интересам Великобритании, но и ЕС", - заключила Мэй.

Реализация проекта Galileo началась в 2006 году с подписания договора между ЕКА и совместным предприятием Galileo Industries. Бюджет программы на настоящий момент составляет около €10 млрд ($12,5 млрд). Британия инвестировала почти 12% от общей суммы ($1,5 млрд).