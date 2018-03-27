Правительство Бельгии проводит заседание по поводу высылки дипломатов РФ

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Бельгии проводит во вторник заседание, на котором решается вопрос о возможности высылки российских дипломатов из Брюсселя в связи с делом Скрипаля. Эту информацию ТАСС подтвердил представитель правительства Дидье Вандерхассельт.

"Да, такая встреча проходит во вторник во второй половине дня. Ее итог будет озвучен сразу после ее завершения", - заявил он.

На 15:30 по местному времени (16:30 мск) генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил пресс-конференцию, где он намерен объявить о мерах, которые альянс намерен предпринять в ответ на инцидент в Солсбери.

Решение о введении скоординированных с Великобританией дипломатических мер против России страны ЕС приняли на саммите в Брюсселе 22-23 марта.

В понедельник газета Soir сообщала, что бельгийский премьер Шарль Мишель выступил на саммите ЕС против высылки значительного числа российских дипломатов из миссии РФ при ЕС в Брюсселе. Он заявил, что его страна "не может нести в одиночку бремя дипломатического ответа ЕС", поскольку все иностранные дипломаты при международных организациях со штаб-квартирами в Брюсселе (ЕС и НАТО) формально аккредитованы в Бельгии. В случае высылки "порядка 20 дипломатов" из Брюсселя традиционный зеркальный ответ РФ означал бы высылку в полном составе бельгийского посольства в России (шесть дипломатов), а также генконсульства в Санкт-Петербурге (три дипломата), что оставило бы королевство вообще без дипломатических представителей в РФ, уточнила газета.