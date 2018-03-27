НАТО высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников РФ на 10 человек, численность российских сотрудников составит 20 человек", - сказал он. "Сегодня я отменил согласие на аккредитацию семи сотрудников миссии РФ при НАТО. Кроме того, я отвечу отказом на аккредитацию трех других сотрудников", - пояснил Столтенберг.

По словам генсека альянса, "это четкий сигнал России о том, что есть цена и последствия такого неприемлемого поведения". Столтенберг подчеркнул, что оставшихся 20 человек в миссии РФ при НАТО "будет достаточно для продолжения диалога" между Москвой и альянсом.

Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России. "Мы по-прежнему будем вести двойной подход - оборону и диалог", - сказал он. Генсек альянса подчеркнул, что подготовка к проведению нового заседания Совета Россия - НАТО (СРН) будет продолжена.

Столтенберг добавил, что политическим последствием решения альянса выслать российских дипломатов станет то, что "у РФ будет меньше возможностей заниматься разведработой в странах НАТО".

Единство стран альянса

"РФ недооценила единство стран НАТО (с момента воссоединения Крыма с Россией - прим ТАСС). То, как мы ответили, то, как мы провели крупнейшее усиление нашей коллективной обороны после холодной войны, то, как мы усилили восточный фланг альянса и силы быстрого реагирования, и теперь вместо сокращения наших оборонных расходов мы наращиваем свои оборонные расходы - не думаю, что Россия этого ожидала", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, даст ли какой-то эффект в отношениях с Россией второе с 2014 года сокращение численности миссии РФ при НАТО.

"Союзники НАТО и партнеры также смогли ввести экономические санкции. Таким образом, одновременное применение экономических санкций, увеличение военного присутствия и военных расходов - это очень серьезный ответ, который заставил Россию понести дополнительные потери в связи с нелегальной аннексией Крыма, и сейчас мы также продемонстрировали очень сильный единый ответ на атаку в Солсбери", - утверждал он.

"Мы не меняем наш подход к России, основанный на сдерживании, обороне и диалоге, но теперь мы применяем этот подход иначе", - сказал Столтенберг.