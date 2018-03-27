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Милошу Земану нужны доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Международная панорама
27 марта, 17:01 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 27, марта. /ТАСС

Президент Чехии считает, что страна должна иметь "корректные или дружеские отношения со всеми значимыми странами"

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ПРАГА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает недостаточным голословное обвинение России в причастности к отравлению нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом глава государства заявил во вторник в интервью пражскому сетевому телеканалу Blesk.

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"Желаю знать факты, - подчеркнул президент. - Я, конечно же, буду приветствовать, если Великобритания представит какие-то доказательства, что россияне хотели убить двойного агента Скрипаля".

Милош Земан напомнил, что в понедельник поручил чешской контрразведке проверить обвинения российской стороны, что вещество могло разрабатываться или складироваться в Чехии. "Я этому не верю, но всегда лучше иметь информацию от контрразведки, что это обвинение является неправдой, чем жить в убеждении, что в нем что-то может быть [правдивого]", - сказал он.

Президент ожидает отчета контрразведки о выполнении задания в срок до одного месяца. Необходимость проведения расследования он аргументировал также, сославшись на "некоторые источники" и публикации в СМИ, согласно которым неизвестное вещество могло производиться в Чехии.

Милош Земан не вмешивался в процесс принятия правительством республики решения выслать трех российских дипломатов. Этот шаг, по его словам, не является эффективным инструментом в "деле Скрипаля".

"Высылка дипломатов осуществлялась в Европе уже несколько раз. Считаю это немного лишним, но не имею ничего против этого. Пусть это происходит. Они [дипломаты] со временем сюда снова вернутся", - сказал Милош Земан. По его мнению, Чехия должна иметь "корректные или дружеские отношения со всеми значимыми странами".

Высылка российских дипломатов

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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