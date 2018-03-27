Глава МИД Нидерландов назвал высылку дипломатов РФ проявлением солидарности

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок считает высылку российских дипломатов проявлением "солидарности" с Великобританией, но в то же время не исключил продолжения контактов с Россией. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами перед заседанием Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии. Ему задали вопрос о том, не скажется ли высылка российских дипломатом из ряда стран в связи с "делом Скрипаля" на попытках добиться урегулирования в Сирии.

"Высылка двух российских дипломатов из Нидерландов - это выражение солидарности с Великобританией и ее народом, а также с европейскими странами, - заявил он. - Это - сигнал, направленный России". "Конечно же, нам необходима Россия по целому ряду вопросов, точно так же, как нам необходимо взаимодействие со многими странами, - продолжал он. - Но нельзя не упоминать о том, что делается неверно в одной области, поскольку есть другие области. Мы хотим обсуждений с Россией, но всегда на основе фактов".

Используя в качестве предлога отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов.

МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.