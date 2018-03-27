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Президент Молдавии назвал провокацией решение правительства выслать российских дипломатов

Международная панорама
27 марта, 17:08 дата обновления: 27 марта, 17:16 UTC+3

Игорь Додон подчеркнул, что у Кишинева нет никаких союзнических обязательств перед Лондоном

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией решение правительства выслать трех российских дипломатов в свете событий в Солсбери.

"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - сказал глава Молдавии ТАСС. Он подчеркнул, что у Молдавии нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа солидарности.

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"Хочу напомнить, что целый ряд стран - членов НАТО, такие как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия - отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше", - сказал Додон. Он также напомнил, что с критикой решения о высылке российских дипломатов выступил кандидат в премьер-министры Италии от победившей на выборах коалиции Маттео Сальвини. Президент подчеркнул, что "вдвойне абсурдно подобный шаг выглядит в настоящее время, после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой".

Три российских дипломата обязаны покинуть Молдавию в течение семи дней. Такое решение приняло во вторник министерство иностранных дел и европейской интеграции в знак солидарности с Великобританией, сообщили в ведомстве.

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