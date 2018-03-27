Британский военачальник заявил, что Лондон и Москва должны сохранять все каналы связи

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Москве и Лондону необходимо держать открытыми на данном этапе все каналы связи, чтобы не допустить дальнейшего обострения кризиса в двусторонних отношениях. Это подчеркнул во вторник в интервью небольшой группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, заместитель начальника штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании генерал Гордон Мессенджер, который находится с визитом в Вашингтоне.

Комментируя просьбу пояснить, способны ли контакты между ВС России и Великобритании способствовать преодолению нынешней резкой напряженности в двусторонних отношениях, Мессенджер прежде всего заявил: "Мне кажется, это очень хороший тезис". "Я считаю, что особенно в такие времена, когда напряженность настолько высока, как сейчас, сохранение каналов связи является чрезвычайно важной вещью. На мой взгляд, контакты между военными занимают в этом чрезвычайно особенное место. И я не считаю, что эти каналы должны быть только между военными; я думаю, важно [также] хранить открытыми каналы связи между дипломатами и [политическим] руководством", - отметил британский военачальник.

"Мы очень хотим держать открытыми каналы [связи] между старшими военачальниками [России и Великобритании], особенно в нынешнее сложное время", - заверил Мессенджер. В американской столице он, в частности, провел в понедельник переговоры с заместителем председателя Комитета начальников штабов ВС США генералом Полом Селвой.