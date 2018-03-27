Адвокат Пучдемона заявил, что его подзащитный полностью доверяет немецкой юстиции

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, который был в воскресенье задержан на территории Германии на основании европейского ордера, ждет дальнейших решений немецкого суда и доверят местным органам юстиции. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала N-TV адвокат политика Жауме Алонсо Куэвильяс.

"Он сказал, что доверяет немецкой юстиции в полном объеме", - отметил юрист. По его словам, Пучдемон "не откажется от своих идей" и "продолжит деятельность во благо Каталонии".

Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

Возможное решение об экстрадиции политика в Испанию будет принято в апреле. Ранее появилась неофициальная информация, что Пучдемон может запросить убежище в ФРГ.