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Источник: Эрдоган и Путин обсудили подготовку к трехстороннему саммиту по Сирии

Международная панорама
27 марта, 18:06 дата обновления: 27 марта, 18:10 UTC+3

Президент Турции также выразил соболезнования российскому лидеру в связи с пожаром в Кемерове

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АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры.

Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Эрдоган выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с произошедшим 25 марта пожаром в городе Кемерово, в результате которого погибло большое число людей. Стороны также выразили уверенность в продолжении развития двусторонних отношений в различных сферах. Лидеры также обсудили подготовку к трехстороннему саммиту по Сирии, который пройдет 4 апреля в Анкаре, одним из его участников также будет Иран", - сказал источник.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в данном процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского общества. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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Кризис в Сирии
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