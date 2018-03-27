Источник: Эрдоган и Путин обсудили подготовку к трехстороннему саммиту по Сирии

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры.

Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Эрдоган выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с произошедшим 25 марта пожаром в городе Кемерово, в результате которого погибло большое число людей. Стороны также выразили уверенность в продолжении развития двусторонних отношений в различных сферах. Лидеры также обсудили подготовку к трехстороннему саммиту по Сирии, который пройдет 4 апреля в Анкаре, одним из его участников также будет Иран", - сказал источник.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в данном процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского общества. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.