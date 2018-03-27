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Глава Пентагона заявил, что Россия потенциально может стать партнером Европы

Международная панорама
27 марта, 18:33 дата обновления: 27 марта, 19:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

Джеймс Мэттис также подчеркнул, что на данный момент РФ сделала иной выбор и "стремится к другим отношениям со странами НАТО"

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ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил во вторник, что Россия потенциально может стать партнером Европы, однако избрала другой путь. Его слова приводит агентство Reuters.

"Россия потенциально может быть партнером Европы, но, я думаю, в настоящее время мы должны признать, что они [Россия] сделали иной выбор и стремятся к другим отношениям со странами-членами НАТО", - отметил он в беседе с журналистами. По словам главы минобороны, объявленное в понедельник решение США и ряда их союзников о высылке примерно 100 российских дипломатов - "это сигнал тем, кто сомневался в единстве НАТО".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

 
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