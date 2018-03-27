Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым международные вызовы на конференции в Москве 4-5 апреля

ВЕНА, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер примет участие в Московской конференции по международной безопасности 4-5 апреля этого года. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в штаб- квартире ОБСЕ в Вене.

"Во время его [генерального секретаря] визита в Москву, окончательная программа которого все еще прорабатывается, подтверждена встреча с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым и членами российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ", - отметил представитель пресс-службы ОБСЕ Шив Шарма.

По его словам, "переговоры будут посвящены актуальным вызовам безопасности в регионе ОБСЕ".

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Как сообщается на сайте Минобороны, главными темами седьмой международной конференции по безопасности станут "итоги разгрома" ИГ в Сирии и "перспективы установления мира в регионе". Кроме того, на форуме обсудят взаимодействие между оборонными ведомствами и феномен мягкой силы.