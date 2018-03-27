Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым международные вызовы на конференции в Москве 4-5 апреля

Международная панорама
27 марта, 18:44 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 27, марта. /ТАСС

Представитель пресс-службы ОБСЕ Шив Шарма отметил, что "переговоры будут посвящены актуальным вызовам безопасности в регионе ОБСЕ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер примет участие в Московской конференции по международной безопасности 4-5 апреля этого года. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в штаб- квартире ОБСЕ в Вене.

"Во время его [генерального секретаря] визита в Москву, окончательная программа которого все еще прорабатывается, подтверждена встреча с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым и членами российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ", - отметил представитель пресс-службы ОБСЕ Шив Шарма.

По его словам, "переговоры будут посвящены актуальным вызовам безопасности в регионе ОБСЕ".

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Как сообщается на сайте Минобороны, главными темами седьмой международной конференции по безопасности станут "итоги разгрома" ИГ в Сирии и "перспективы установления мира в регионе". Кроме того, на форуме обсудят взаимодействие между оборонными ведомствами и феномен мягкой силы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гремингер, Томас Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
5
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
6
НАТО сократила состав миссии РФ при альянсе из-за дела Скрипаля
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама