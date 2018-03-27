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Трамп и Макрон поддержали высылку российских дипломатов странами Запада

Международная панорама
27 марта, 18:54 дата обновления: 27 марта, 19:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

Лидеры США и Франции обсудили по телефону "решительный ответ Запада" на применение отравляющего вещества в Солсбери, которое бездоказательно приписывается РФ

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ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора во вторник обсудили "решительный ответ Запада" на применение отравляющего вещества в Великобритании, которое бездоказательно приписывается России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера выразили поддержку решительной реакции Запада на проведенную Россией химическую атаку в Солсбери, в Великобритании, включая высылку множества сотрудников российской разведки по обе стороны Атлантики", - утверждают в пресс-службе.

Трамп со своей стороны "подчеркивал необходимость активизации взаимодействия с Турцией касательно общих стратегических вызовов в Сирии". "Лидеры также обсудили торговую практику между Соединенными Штатами и Европейским союзом и последующие шаги по противодействию нечестным методам ведения торговли со стороны Китая", - резюмировали в Белом доме.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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