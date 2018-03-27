Трамп продлил на год действие санкций за кибератаки против США

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие исполнительных указов о введении санкций за кибератаки против Соединенных Штатов, действующих в том числе против России. Об этом говорится в специальном уведомлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов, - говорится в документе. - Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13694, дополненным указом 13757".

Первый указ, подписанный еще 1 апреля 2015 года экс-президентом Бараком Обамой, давал право министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы. В конце декабря 2016 года этот документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к "киберактивности", чреватой "существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности Соединенных Штатов", а также "имеющей целью или последствием вмешательство или подрыв избирательных процессов или институтов США".

На основании этого решения санкции были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ). В черный список минфина тогда также попали ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и организация "ЦОР Секьюрити" из Москвы.

Вашингтон в тот период уже обвинил Москву в попытках вмешаться в президентские выборы, состоявшиеся в ноябре 2016 года. Москва с тех пор неоднократно на самых высоких уровнях отвергала данные утверждения. С лета 2017 года ограничения были закреплены на законодательном уровне после принятия закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".