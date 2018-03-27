Макрон и Трамп удовлетворены реакцией международного сообщества на инцидент в Солсбери

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Маркон и президент США Дональд Трамп выразили во вторник свое удовлетворение реакцией международного сообщества на инцидент в Солсбери. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Президенты приветствовали мощную международную реакцию на нападение, совершенное в Солсбери. Меры, принятые США, Европейским союзом, НАТО и многими государствами-членами этих двух организаций подчеркивают солидарность с Великобританией и четко направлены на осуждение использования химического оружия", - говорится в заявлении.

Обсудив также сирийскую проблему, лидеры двух стран, как сообщает Елисейский дворец, "выразили мнение, что борьба против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) является их абсолютным приоритетом". Также было подчеркнуто, что "ничто не должно отвлекать от усилий, прилагаемых в этой связи международной коалицией и ее союзниками, которым надлежит сконцентрировать все свои силы на борьбе против исламистских террористов".

Макрон и Трамп обсудили и вопрос о пошлинах на сталь и алюминий, вводимых США. Президент Франции напомнил в этой связи своему американскому коллеге, что "импорт стали и алюминия из Европейского союза не представляет угрозы для национальной безопасности США и что в этой связи его не следует облагать дополнительными пошлинами".