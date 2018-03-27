Пентагон считает, что Ирак не будет закупать С-400 у России

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Пентагон не видит никаких подтверждений тому, что иракские власти собираются закупать у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил во вторник представитель командования операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт.

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Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

Генерала попросили прокомментировать сведения о том, что Ирак собирается закупить у РФ С-400. "Я видел это [сообщения о покупке] только в открытых источниках, СМИ. Я не вижу никаких подтверждений, что это произойдет. Это очень дорогая и сложная система", - подчеркнул Крофт, добавив, что никто с ним не консультировался по этому вопросу.

В конце февраля глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил журналистам, что Багдад внимательно изучает вопрос закупки С-400 у РФ. Ранее глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили отметил, что Ирак стремится иметь в своем распоряжении российские зенитные ракетные комплексы, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Также портал Shafaq News сообщал, что иракская делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении С-400.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе средней дальности, могут применяться против наземных объектов.