Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон считает, что Ирак не будет закупать С-400 у России

Международная панорама
27 марта, 19:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

Генерал ВВС Эндрю Крофт отметил, что "это очень дорогая и сложная система"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Пентагон не видит никаких подтверждений тому, что иракские власти собираются закупать у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил во вторник представитель командования операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

Генерала попросили прокомментировать сведения о том, что Ирак собирается закупить у РФ С-400. "Я видел это [сообщения о покупке] только в открытых источниках, СМИ. Я не вижу никаких подтверждений, что это произойдет. Это очень дорогая и сложная система", - подчеркнул Крофт, добавив, что никто с ним не консультировался по этому вопросу.

В конце февраля глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил журналистам, что Багдад внимательно изучает вопрос закупки С-400 у РФ. Ранее глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили отметил, что Ирак стремится иметь в своем распоряжении российские зенитные ракетные комплексы, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Также портал Shafaq News сообщал, что иракская делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении С-400.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе средней дальности, могут применяться против наземных объектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Ирак Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
5
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
6
НАТО сократила состав миссии РФ при альянсе из-за дела Скрипаля
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама