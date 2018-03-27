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Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и в КНДР

Международная панорама
27 марта, 20:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, марта. /ТАСС

Также стороны обсудили вопрос отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

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БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе ситуацию в Сирии, а также обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Также стороны говорили об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и выразили удовлетворение в связи с "координированными действиями партнеров по НАТО и европейский государств". "Другими темами разговора стала ситуация в Сирии и развитие событий в КНДР. Кроме того канцлер и президент обсудили актуальную ситуацию в торговой политике. Канцлер высказалась за диалог между ЕС и США по торговой политике с учетом международной системы, основанной на правилах", - указал Зайберт.

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Темы
Кризис в Сирии Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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