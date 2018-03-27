Украина запретила въезд 23 российским дипломатам, выдворенным из Великобритании

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Украина запретила въезд в страну 23 российским дипломатам, выдворенным из Великобритании в связи с делом Сергея Скрипаля. Об этом сообщила Служба безопасности страны (СБУ).

"Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.