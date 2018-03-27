США требуют от дипломатов РФ покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. США требуют, чтобы российские дипломаты покинули территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле (штат Вашингтон) до 25 апреля. Об этом заявил во вторник ТАСС консул-советник данного диппредставительства Халит Айсин.

"Доступ в помещение [генконсульства] прекращается 1 апреля в 23:59 по местному времени", - отметил он. При этом дипломаты должны будут покинуть территорию резиденции генконсула, которая является дипломатической собственностью РФ, к 23:59 по местному времени 24 апреля, добавил Айсин.

По его словам, пока неизвестно, куда именно будут направлены сотрудники закрываемого генконсульства. Также не ясно, в какие диппредставительства США будут переданы архивы генконсульства в Сиэтле. По всем вопросам, связанным консульской службой, граждан просят обращаться в посольство России в Вашингтоне, а также в российские генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас).

В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Также будет закрыто консульство в Сиэтле.

Поводом для высылки послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Как утверждает Лондон, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества российского происхождения. Москва категорически отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.