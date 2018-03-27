Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом ожидает, что больше стран примет решение выслать российских дипломатов

Международная панорама
27 марта, 21:40 дата обновления: 27 марта, 22:02 UTC+3

Также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Вашингтон открыт для выстраивания лучших отношений с Москвой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что больше стран присоединятся к их решению выслать российских дипломатов. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов.

"Соединенные Штаты вместе с более чем 25 другими странами активизировали свои действия и приняли меры [по высылке российских дипломатов]. И мы ожидаем увидеть, что и другие страны последуют за нами в этом направлении", - сказала она.

По словам Сандерс, на данный момент "беспрецедентное количество стран активизировалось и присоединилось к Соединенным Штатам в этом деле". "Мы несомненно оказываем давление на Россию. Мы несомненно поощряем и работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы [они] делали то же самое", - сказала пресс-секретарь.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Также Сандерс подчеркнула, что США открыты для выстраивания лучших отношений с Россией, но Москве для этого нужно изменить свое поведение.

"Как мы и говорили ранее, Соединенные Штаты открыты для выстраивания лучших отношений с Россией, но российское правительство должно понять, что его дестабилизирующие действия повлекут серьезные последствия", - утверждает Сандерс. "Улучшение отношений станет возможным, если российское правительство изменит свое поведение", - заявила она.

Высылка дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек.

Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

Инцидент в Солсбери

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
3
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама