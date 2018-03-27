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МИД Ирана: заявления саудовских представителей по Тегерану похожи на призывы к войне

Международная панорама
27 марта, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Бахрам Гасеми отметил, что таким способом Эр-Рияд пытается покрыть свои неудачи в Йемене

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ТАСС, 27 марта. Заявления официальных лиц Саудовской Аравии в отношении Ирана больше похожи на призывы к войне. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Бахрам Гасеми, слова которого приводит агентство Irna.

"Несомненно, слова саудовского представителя безответственны, они звучат как призыв к войне, и за это можно привлечь к ответственности на международном уровне", - отметил Гасеми.

Так он прокомментировал высказывания, сделанные в понедельник официальным представителем аравийской коалиции, саудовским полковником Турки аль-Малики, который указал, что Эр-Рияд оставляет за собой право в нужное время и необходимыми средствами ответить на угрозы со стороны Тегерана. Его высказывания прозвучали в ответ на обстрел из Йемена в воскресенье вечером сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы) территории королевства семью баллистическими ракетами, в том числе и его столицы, которые были сбиты средствами ПВО страны. В их поставках мятежникам полковник вновь обвинил Исламскую Республику.

Он также указал, что Эр-Рияд, обвиняя Иран, стремится покрыть свои неудачи в Йемене. "Саудовцы своими пустыми и ничем не подкрепленными обвинениями пытаются скрыть свою несостоятельность и постоянную неспособность добиться победы на земле в войне с йеменским народом. Они и их союзники, развязав неравную войну в Йемене, столкнулись с сопротивлением его народа и познали вкус позорного поражения, несмотря на их [саудовцев] огромный потенциал, большой выбор продвинутого оружия и многомиллиардные сделки на закупку новых арсеналов, - подчеркнул дипломат. - Мы призываем правителей в Эр-Рияде понять, что они не смогут стать сильными и обезопасить себя посредством этих оружейных сделок и импорта безопасности".

Массированный ракетный обстрел хуситами был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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