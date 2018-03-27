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Могерини призвала сохранить мир в Косове

Международная панорама
27 марта, 23:18 UTC+3 БЕЛГРАД 27, марта. /ТАСС

Сообщается, что Александар Вучич и Федерика Могерини обсудили последние события в Косове "открыто и искренне"

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БЕЛГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала к сохранению мира в непризнанном Косове. Об этом политик заявила во вторник в Белграде после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, говорится в заявлении пресс-службы сербского лидера, поступившем в ТАСС.

"То, что произошло вчера, не должно повториться. Европейский союз ожидает сохранения мира и стабильности при мудром и выдержанном подходе", - сказала дипломат.

В документе отмечается, что Вучич и Могерини обсудили последние события в Косове "открыто и искренне". "Собеседники согласились найти новые способы продолжить работу и решение проблем между Белградом и Приштиной мирным путем. В содержательном разговоре Вучич и Могерини констатировали, что в национальных и государственных интересах Сербии сохранять мир, стабильность и прогресс на пути в ЕС", - сказано в заявлении.

Могерини экстренно посетила Белград, возвращаясь с международной конференции по Афганистану в Ташкенте. Причиной визита послужил кризис, разразившийся в понедельник в самопровозглашенном Косове. Ее встреча с Вучичем продолжалась около двух часов, к прессе собеседники не вышли.

В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марком Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.

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Персоны
Вучич, Александар Могерини, Федерика
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