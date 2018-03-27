Белый дом: Трамп не говорил Путину о деле Скрипаля, так как США готовили меры против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намеренно не говорил о деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в телефонной беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп не хотел заранее предупреждать Москву о готовящихся шагах против нее, заявил во вторник в эфире телеканала CNN официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон.

"Причина, по которой он не упомянул отравление [Скрипаля] в беседе с Путиным, состоит в том, что в то время, когда они говорили, США действовали. Как часто заявляет президент Трамп, он не предупреждает о своих шагах или о своих ударах, когда намеревается действовать", - сказал Энтон.

По словам представителя СНБ, американский лидер "позволил событиям развиваться, зная, что все ближе к тому, чтобы предпринять действия, а не предупреждать россиян или уведомлять их заранее". "Он [Трамп] поступил правильно, ничего не сказав об этом до того, как США были готовы предпринять шаги", - сказал Энтон. По его словам, Вашингтон уведомил о планах США выслать российских дипломатов "в нужный момент, когда мы были готовы действовать и не дали им [российской стороне] шесть или семь дней, чтобы подготовиться".

ТакжеТрамп рассчитывает, что его хорошие личные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным помогут Вашингтону изменить политический курс Москвы.

Энтону был задан вопрос о том, почему Трамп избегает жестких заявлений в адрес Путина. "Администрация выступала с жесткой риторикой в отношении России в целом ряде случаев, в том числе на уровне президента. Но, в конечном счете, действия важнее, чем риторика", - ответил Энтон.

Представитель СНБ констатировал, что состоявшийся ранее в этом месяце телефонный разговор Трампа и Путина "был сердечным", так же как и иные случаи их общения. "Думаю, причина в том, что президент высоко ценит отношения на уровне лидеров, - пояснил представитель СНБ. - Он хочет, чтобы отношения улучшились, если российские власти решат выбрать иной путь. Он считает, что поддержание сердечных отношений на высоком уровне - это реальный путь к тому, чтобы эти отношения улучшились, если россияне изберут иной подход".

"Пока они не избрали иной путь, и мы остаемся на прежнем пути. Его суть в том, чтобы защищать интересы США, наших союзников и стоять плечом к плечу с ними", - заверил Энтон. По его словам, в Вашингтоне надеются, что "продолжение жесткой линии в действиях изменит подход российских властей". "Этого пока не произошло, но дверь для них по-прежнему открыта, если их подход изменится и они будут действовать иначе", - сказал Энтон.

"Президент дважды лично встречался с Путиным. Одна встреча была в Гамбурге, а потом во Вьетнаме на саммите АТЭС, это была даже не встреча, а, скорее, разговор в коридоре. И они несколько раз говорили по телефону, - констатировал Энтон. - В этих случаях президент проявлял сердечность, придерживался позитивного подхода, но он также был готов обсуждать с Владимиром Путиным вопросы, вызывающие серьезную озабоченность".

По версии представителя СНБ, во время телефонного разговора с Путиным 20 марта Трамп выступил с критикой в связи с "не приносящей пользы риторикой о потенциальной гонке вооружений". "Так что, думаю, неверно говорить, что его [Трампа] высказывания относительно Владимира Путина, в том числе в личных беседах, всегда позитивные", - сказал Энтон. Он также выступил с утверждением, что на встрече Путина и Трампа в Гамбурге "от 45 до 50 минут были посвящены вмешательству в [американские] выборы".

О разговоре 20 марта и высылке дипломатов

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

В этот понедельник США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Инцидент в Солсбери и реакция Запада

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также Канада в понедельник приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что эти недружественные шаги не останутся без ответа.