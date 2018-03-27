Вашингтон объяснил число высланных дипломатов РФ размерами ее дипмиссий в США

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. США приняли решение выдворить из страны сразу 60 российских дипломатов, так как у России действуют на американской территории достаточно крупные дипломатические миссии. Это утверждала во вторник на регулярном брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Насколько я понимаю, это было из-за размера миссии. В США у них, конечно, крупное присутствие. В США у них более масштабное присутствие, чем в небольших странах", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы на данную тему.

Согласно изложенной ею информации, "США, Великобритания, НАТО и 25 других стран к настоящему времени объявили о выдворении 151 российского сотрудника". При этом Науэрт зачитала весь список государств, которые сделали эти шаги, и уточнила, сколько именно российских дипломатов было выслано всеми фигурантами перечня. "Как мы заявили вчера (в понедельник - прим. ТАСС), дверь для диалога с российским правительством остается открытой. Если Россия хочет улучшить отношения, ей необходимо прежде всего признать ответственность за это нападение [в Солсбери] и прекратить свое безрассудно агрессивное поведение", - утверждала Науэрт.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, на взгляд британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других схожих мерах, после чего Москва сделала ответные шаги, выслав аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.