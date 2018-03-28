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CNN: Трамп изучает вариант строительства стены на границе с Мексикой за счет Пентагона

Международная панорама
28 марта, 0:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, марта. /ТАСС

Отмечается, что прорабатывается "множество различных вариантов" финансирования проекта

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НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прорабатывает альтернативные варианты финансирования строительства стены на границе с Мексикой за счет ассигнований на оборону или же путем увеличения сбора за пересечение данной границы. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

"Мы обдумываем множество различных вариантов. Определенно это касается и данной возможности", - заявил один из источников, отвечая на вопрос об идее профинансировать проект по линии военных расходов. Как поясняет телекомпания, Конгресс, одобрив проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года (закончится 30 сентября), крайне бдительно следит за целевым расходованием каждого доллара. Любые изменения в согласованные статьи расходов потребуют согласия законодателей, которые вряд ли позволят президенту США залезть в бюджет Пентагона ради строительства стены.

"Вы в любой момент можете повысить [сбор за пересечение границы со стороны Мексики в США] и использовать дополнительный доход по своему усмотрению", - признал другой источник телекомпании. Он комментировал второй вариант изыскания дополнительных средств на упомянутый проект главы государства.

23 марта Трамп утвердил бюджет в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года. Пентагон получит примерно на $61 млрд больше, чем в прошлом году, это также станет самым крупным единовременным увеличением военных ассигнований за последние 15 лет. Однако вместо запрошенных $25 млрд на строительство стены на границе США и Мексики отпущено лишь $1,6 млрд долларов на усиление пограничного контроля.

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