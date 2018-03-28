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Нетаньяху выписали из госпиталя в Иерусалиме после обследования

Международная панорама
28 марта, 1:06 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 28, марта. /ТАСС

Премьер-министр Израиля попал в больницу из-за высокой температуры и сильного кашля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выписан из иерусалимского госпиталя "Хадасса Эйн-Карем", куда он был направлен лечащим врачом во вторник вечером для обследования из-за высокой температуры и сильного кашля. Об этом сообщила в среду канцелярия главы израильского правительства.

"Нетаньяху вечером 27 марта прошел серию медицинских проверок в госпитале "Хадасса Эйн-Карем", после чего был выписан и направлен домой, - говорится в коммюнике канцелярии. - В ходе тестов выявлена вирусная инфекция верхних дыхательных путей".

Врачи прописали премьеру покой и медикаментозное лечение, добавили в канцелярии. В ведомстве премьера подтвердили, что он был направлен в госпиталь из-за высокой температуры и кашля.

68-летний Нетаньяху возглавляет правительство еврейского государства с 2009 года. Все это время премьер в положенные сроки проходит медицинские проверки, которые подтверждают его хорошую физическую форму и здоровье.

Нетаньяху за последние 10 лет несколько раз оказывался в больнице.

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