Профессиональный клоун решил баллотироваться в Конгресс США от демократов

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Бывший клоун американского "Цирка Барнума и братьев Ринглинг" (Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus) Стив Лаф объявил о решении баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от штата Южная Каролина на промежуточных выборах в ноябре.

"Меня зовут Стив Лаф, и я баллотируюсь в Конгресс от пятого избирательного округа штата Южная Каролина. Да, я настоящий клоун, профессионал, работавший много лет в Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus", - представился кандидат на своем сайте во вторник. Он рассказал, что в течение трех лет развлекал публику в Японии, а последние 10 лет проводил в родной Южной Каролине 45-минутные шоу, посвященные борьбе с издевательствами в школах.

"Люди шутят, что наш президент и Конгресс сами являются клоунами. С моей точки зрения, хуже клоунов не придумаешь", - заявил кандидат газете The State. Лаф выступает за ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия в США и всеобщий доступ к системе медицинского здравоохранения.

Лаф на выборах будет представлять Демократическую партию и рассчитывает побороться с конгрессменом-республиканцем Ральфом Норманом, который в ноябре переизбирается. Профессиональный артист цирка добровольно помогал проведению предвыборных кампаний Барака Обамы в 2008 и 2012 годах, а также кампании 2016 года сенатора Берни Сандерса, который на первичных выборах боролся за право стать единым кандидатом в президенты от демократов.

"Цирк Барнума и братьев Ринглинг" существовал почти полтора столетия и закрылся в прошлом году. Это было связано с требованиями многочисленных организаций по защите прав животных отказаться от номеров с участием дрессированных зверей, основы программы цирка.

На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.