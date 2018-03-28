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Ким Чен Ын посетил Пекин и провел переговоры с Си Цзиньпином

Международная панорама
28 марта, 2:41 UTC+3

Визит лидера КНДР продолжался с 25 по 28 марта

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© AP Photo/Wong Maye-E

ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

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По его информации, поездка лидера КНДР в Китай продлилась с 25 по 28 марта. По словам председателя КНР, Пекин будет содействовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты взаимных интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. "Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружественные традиции", - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, визит Ким Чен Ына свидетельствует о большом значении, которое лидер КНДР уделяет развитию отношений с Китаем. "Основы традиционной дружбы Китая и КНДР были созданы и получили дальнейшее развитие благодаря усилиям старших поколений высшего руководства двух стран. Это наше совместное бесценное достояние", - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая и Трудовая партия Кореи внесли большой вклад в развитие социализма. "Необходимо стремиться к тому, чтобы наши совместные отношения получили еще более успешное развитие <...> Это единственный правильный выбор, и на него не повлияют мимолетные изменения", - отметил он.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что власти КНДР неизменно уделяют большое внимание усилению межпартийных связей с КНР. "Развитие дружбы с Китаем - наш выбор, и ничто его не изменит", - подчеркнул лидер КНДР.

По данным агентства Синьхуа, Си Цзиньпин высоко оценил визит Ким Чен Ына в Пекин.

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Лидеры стран в ходе встречи обменялись мнениями по ситуации в мире и на Корейском полуострове. Отмечается, что Ким Чен Ын в Пекине заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе КНДР по снижению напряженности.

Кроме того, по данным агентства, Ким Чен Ын во время визита заявил, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом. 

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности", - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу также лично поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

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Персоны
Ким Чен Ын Си Цзиньпин Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Республика Корея
Темы
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