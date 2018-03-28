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Вучич: инцидент в Косове обошелся без жертв лишь благодаря ответственности сербов

Международная панорама
28 марта, 4:09 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 28, марта. /ТАСС

Ранее косовские спецназовцы ворвались в здание, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии, силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину

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БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Инцидент на севере Косова с задержанием главы канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича местным спецназом прошел бескровно лишь благодаря ответственности сербской стороны. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.

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"Мне были совершенно ясны намерения Приштины, весь север автономного края был окружен косовскими силами. Они создали плотное кольцо с ясной целью провокации, в которой чудом не было погибших благодаря ответственности сербов, которые сопротивлялись голыми руками. Не потому, что у них нет оружия, а потому, что они не хотели его применять. Нам удалось сохранить холодную голову и реагировать мирным образом, мы сохранили мир, стабильность и не дали им занять север Косова", - заявил Вучич.

Сербский лидер коснулся и своей встречи во вторник вечером с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Он рассказал, что разговор был продуктивным. Вучич надеется, что ЕС не будет предъявлять к Белграду столько же претензий, сколько к Приштине, так как, по словам президента, усилия сербов и албанцев в урегулировании конфликта совершенно не равнозначны.

"Они били сербского министра в косовском правительстве. Марко Джурича водили за галстук, бросая коленями на бетон. Но мы продолжим бороться за мир, стабильность и лучшую жизнь, а с завтрашнего дня начнем открывать тоннели, автомагистрали, новые фабрики, продолжим увеличивать профицит бюджета", - сказал Вучич, отметив, что именно так Сербия одержит победу.

В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.

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Персоны
Вучич, Александар Могерини, Федерика
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