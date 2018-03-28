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Сенатор Грэм: новый помощник по нацбезопасности поможет Трампу в переговорах с КНДР

Международная панорама
28 марта, 5:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, марта. /ТАСС

По мнению Линдси Грэма, курс администрации президента, направленный на наращивание военной мощи, также заставит КНДР и Россию относиться к США серьезнее

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НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Назначение Джона Болтона новым помощником президента США по национальной безопасности поможет добиться подвижек на переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал во вторник в эфире телеканала Fox News сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который входит в состав комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил.

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Биография помощника по нацбезопасности президента США Джона Болтона

"На протяжении последних 30 лет мы [США] исповедовали мирный подход по отношению к Северной Корее. Наш президент [Дональд Трамп] теперь заявил режиму Северной Кореи, что не хочет войны, но не позволит создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести ядерный заряд до территории Соединенных Штатов. Если потребуется война, чтобы остановить [Пхеньян], то так оно и будет", - заметил Грэм.

По его оценке, таким образом Трампу "удалось привлечь внимание" КНДР и убедить ее руководство сесть за стол переговоров. "Мы в течение 30 лет пробовали добиться своего методами [39-го президента США] Джимми Картера. Теперь попробуем путь Дональда Трампа и Джона Болтона. Очень интересно, что же произойдет", - сказал Грэм.

Он также выразил мнение, что курс администрации Трампа, направленный на наращивание военной мощи, заставит КНДР и Россию относиться к США серьезнее.

23 марта Трамп утвердил бюджет в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года. Военные ассигнования одобрены в объеме $700 млрд, что примерно на $61 млрд больше, чем в прошлом году.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд
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