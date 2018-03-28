Австралия заявила, что не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

СИДНЕЙ, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии не рассматривает возможность бойкота чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявила в среду министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

Таким образом она разъяснила собственное заявление, сделанное днем ранее. Объявляя во вторник о высылке двух российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, глава австралийского МИД сказала, что "существует множество различных вариантов дальнейших действий, и чемпионат мира по футболу входит в их число".

"Правительство Австралии не рассматривает бойкот чемпионата мира. Когда меня об этом вчера спросили, то в ответе я сослалась на тот факт, что, например, Великобритания рассматривает возможность объявления о том, что члены королевской семьи не будут присутствовать на ЧМ. Но Австралия бойкот не рассматривает", - уточнила в среду Бишоп.

"Команда [Австралии], безусловно, поедет на чемпионат", - подчеркнула глава МИД. На последовавший вопрос, поедут ли в Россию официальные представители Австралии, она повторила: "Мы не рассматриваем бойкот".

Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля. Сборная Австралии попала в группу С вместе с командами Франции, Дании и Перу.