Япония выразила протест России в связи с проведением учений в районе Курил

ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Япония заявила протест РФ в связи с проведением военных учений в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщил глава МИД Японии Таро Коно в среду, выступая в нижней палате парламента.

"Это ведет к усилению российской армии на "северных территориях" (так в Японии называют южную часть Курильских островов), что не совместимо с нашей позицией по этим островам", - приводит его слова агентство Kyodo. Оно отмечает, что протест был передан по дипломатическим каналам.

Ранее летчики истребительной авиации Восточного военного округа впервые отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.