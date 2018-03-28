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СМИ: Ким Чен Ын написал о могуществе КНР в книге посещений китайской Академии наук

Международная панорама
28 марта, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Лидер КНДР посетил Пекин, где состоялись его переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA-EFE/KCNA

ТАСС, 28 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел в ходе своего визита в Пекин выставку в Академии наук Китая и оставил там запись в книге посещений, отметив могущество КНР и мудрость ее руководства. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК.

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Ким Чен Ын посетил Пекин и провел переговоры с Си Цзиньпином

"Товарищ Ким Чен Ын 27 марта осмотрел выставку, демонстрирующую новаторские успехи, достигнутые в Академии наук Китая после 18 съезда КПК", - пишет агентство. "Мы можем осознать могущество Китая - нашего великого соседа. Под мудрым руководством Коммунистической партии Китая будут достигнуты еще более выдающиеся успехи в науке. Ким Чен Ын, 27 марта 2018 года", - написал лидер.

Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. В ходе поездки прошли переговоры лидера КНДР с китайским председателем Си Цзиньпином. Как отметил глава КНР, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

Лидера КНДР в поездке сопровождала его супруга Ли Соль Чжу.

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