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Bloomberg: Люксембург отзывает посла в РФ для консультаций

Международная панорама
28 марта, 8:37 дата обновления: 28 марта, 9:29 UTC+3

Правительство Люксембурга поддерживает обвинения Великобритании в причастности России к делу Скрипаля

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ТАСС, 28 марта. Люксембург решил отозвать своего посла в Москве для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявление МИД страны.

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"Правительство Люксембурга решительно осуждает атаку и придерживается анализа британского правительства, согласно которому Россия, весьма вероятно, будет ответственна за этот акт, другого правдоподобного объяснения нет", - приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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