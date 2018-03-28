Bloomberg: Люксембург отзывает посла в РФ для консультаций

ТАСС, 28 марта. Люксембург решил отозвать своего посла в Москве для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявление МИД страны.

"Правительство Люксембурга решительно осуждает атаку и придерживается анализа британского правительства, согласно которому Россия, весьма вероятно, будет ответственна за этот акт, другого правдоподобного объяснения нет", - приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.