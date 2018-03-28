Наблюдатели ОБСЕ отправились с инспекционной поездкой на поезде по республикам Донбасса

ЛУГАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в рамках работы по мониторингу ситуации в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) отправился из Луганска на поезде в Ясиноватую (ДНР). Об этом сообщает в среду агентство Луганскинформцентр.

Наблюдателей ОБСЕ в поездке сопровождают представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне Хуг прибыл в Луганск, где, по его словам, провел "конструктивную" встречу с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Поездка представителей ОБСЕ по республикам Донбасса проходит в преддверии начала пасхального перемирия, которое было инициировано 15 марта главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Леонидом Пасечником. Идея очередного перемирия была поддержана участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.