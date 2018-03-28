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Офис де Мистуры подтвердил поездку эмиссара ООН в Москву 29 марта

Международная панорама
28 марта, 11:10 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 28, марта. /ТАСС

Ранее источник в МИД РФ сообщал о том, что встреча Сергея Лаврова и де Мистуры запланирована на 29 марта

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ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура посетит в четверг, 29 марта, Москву, он приглашен на встречу в МИД России. Об этом заявил в среду ТАСС исполняющий обязанности руководителя аппарата эмиссара ООН Майкл Конте.

"Господин де Мистура приглашен на завтра [российским] МИД на встречу в Москве", - отметил он.

Как сообщил ранее ТАСС источник в российском дипломатическом ведомстве, переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и де Мистуры запланированы на 29 марта в Москве. "На четверг запланирована встреча Лаврова с де Мистурой", - сказал собеседник.

Последний раз де Мистура посетил Россию в конце января для участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Спецпосланник был приглашен на встречу глав МИД России, Ирана и Турции в Астане 16 марта, однако приехать не смог.

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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