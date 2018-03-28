Вандалы осквернили храм Украинской православной церкви в Одесской области

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники устроили погром в храме преподобного Серафима Саровского в селе Роксоланы Овидиопольского района Одесской области.

Об этом в среду сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Злоумышленники проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Были сломаны все замки, по храму разбросаны подношения, принесенные прихожанами на панихиду, разлито масло. Церковная утварь и облачения были разбросаны на полу и осквернены. Совершив надругательство над святыней, преступники безнаказанно скрылись", - говорится в сообщении.

Священнослужители вызвали на место преступления сотрудников правоохранительных органов, которые внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и раскольниками Киевского патриархата, который поддерживают радикальные националисты. Нападения на представителей УПЦ, осквернение и попытки уничтожить церкви Московского патриархата приобрели регулярный характер.