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СМИ: министр обороны Ирана примет участие в конференции в Москве 4-5 апреля

Международная панорама
28 марта, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Амир Хатами планирует провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу

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ТАСС, 28 марта. Министр обороны Ирана Амир Хатами планирует посетить Москву на следующей неделе, чтобы принять участие в конференции по безопасности, которая пройдет 4-5 апреля. Об этом сообщило в среду иранское агентство Tansim.

По его сведениям, в кулуарах мероприятия Хатами планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по двусторонним, региональным и международным вопросам. Кроме того, согласно данным агентства, запланированы встречи Хатами с министрами обороны, представителями по вопросам безопасности и военными представителями ряда других стран, которые будут присутствовать на конференции.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Как отмечается на сайте Минобороны РФ, главными темами конференции станут "итоги разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и "перспективы установления мира в регионе".

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