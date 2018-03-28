СМИ: министр обороны Ирана примет участие в конференции в Москве 4-5 апреля

ТАСС, 28 марта. Министр обороны Ирана Амир Хатами планирует посетить Москву на следующей неделе, чтобы принять участие в конференции по безопасности, которая пройдет 4-5 апреля. Об этом сообщило в среду иранское агентство Tansim.

По его сведениям, в кулуарах мероприятия Хатами планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по двусторонним, региональным и международным вопросам. Кроме того, согласно данным агентства, запланированы встречи Хатами с министрами обороны, представителями по вопросам безопасности и военными представителями ряда других стран, которые будут присутствовать на конференции.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Как отмечается на сайте Минобороны РФ, главными темами конференции станут "итоги разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и "перспективы установления мира в регионе".