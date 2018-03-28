Польша подписала соглашение о поставках американской системы ПРО Patriot

ВАРШАВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Польши подписало соглашение о поставках в республику американской системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot. Церемония состоялась в среду в польской столице.

Подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак.

Детали контракта

"Над Вислой безопасно благодаря тому, что сегодня мы подписываем соглашение о поставках современной системы, проверенной в разных частях света, располагающей оружием, обеспечивающим безопасность", - сказал Блащак перед подписанием соглашения. По его словам, важно, что в рамках контракта произойдет трансфер технологий.

"Эта система покупается для польской армии, потому что в Польше размещены войска НАТО и США. Она обеспечит безопасность и интеграцию польской армии с армией США", - добавил Блащак. "Мы заплатим за систему $4 млрд 750 млн. Это хорошая цена", - информировал министр.

Польша приобретает комплексы Patriot для создающейся национальной системы ПРО "Висла". Первые поставки должны начаться в 2022 году, а следующие произойти в 2024 году. Как сообщалось ранее, первые две фазы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

Как информировал посол США в Польше Пол Джонс, в рамках приобретения комплексов в будущем Варшава получит современный радар. "В апреле мы переходим ко второй фазе, - сказал он. - Во второй фазе польская армия получит новейший радар, а также больше ракет и боевых единиц".

Ход переговоров

Варшава и Вашингтон вели переговоры о поставках комплексов Patriot на протяжении последних трех лет. В ноябре 2017 года американская администрация приняла решение продать республике системы в конфигурации 3+ на общую сумму около 37 млрд злотых (порядка $10,5 млрд), что на 7 млрд злотых ($2 млрд) было больше, чем рассчитывало потратить польское правительство.

В феврале 2018 года Блащак сообщил, что Польше "удалось получить более низкую цену и ускорить сроки поставок.

Офсетные соглашения

В понедельник стало известно о том, что в рамках контракта были подписаны офсетные соглашения с фирмой Raytheon, производящей системы Patriot, и корпорацией Lockheed Martin - главным производителем снарядов для системы.

Договор с Raytheon содержит 31 обязательство по передаче технологий сроком на 10 лет. Они касаются "получения возможностей в сфере наведения и управления с использованием модуля IBCS, производства и обслуживания пусковых установок и транспортно-разгрузочных машин", а также создания сертифицированного центра администрирования и управления производством и обслуживанием системы "Висла" и других программ ПВО. В соглашении есть также пункт о получении польской стороной возможности производства и обслуживания артиллерийской установки калибра 30 мм.

Стоимость офсета составляет более 224 млн злотых ($65 млн). В договоре с Lockheed Martin 15 пунктов, которые также будут действовать на протяжении 10 лет. Польша, в частности, получит возможность производить компоненты пусковых установок для снарядов PAC-3 MSE и отдельные компоненты самих снарядов. Стоимость контракта оценивается в 724,7 млн злотых ($213 млн).

Модернизация

Модернизация сил воздушной обороны - один из приоритетов многолетнего плана развития Вооруженных сил Польши. Систему Patriot польское правительство выбрало для этих целей еще в 2015 году. После этого стороны начали вести переговоры. Действующее руководство минобороны выделило на программу ПВО 17,1 млрд злотых ($3 млрд) на 2018-2022 годы. В 2015-2017 годы на эти цели было потрачено более 820 млн злотых (около $200 млн).