Директор ФБР удвоит число агентов, работающих над делами Клинтон и Маккейба

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Директор ФБР Кристофер Рэй объявил во вторник о планах "удвоить количество" агентов, обрабатывающих записи для юридического комитета Палаты представителей США в рамках дел об электронной переписке Клинтон, потенциальных злоупотреблениях при применении Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), а также увольнении бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба.

Об этом в среду сообщил канал Fox News.

"Мы выделили 27 сотрудников ФБР для анализа записей, потенциально отвечающих на запросы председателя [юридического комитета палаты Боба] Гудлатта", - цитирует канал заявление Рэя. Он также добавил, что "удвоит количество назначенных сотрудников ФБР в общей сложности до 54 человек для работы в две смены с 8 утра и до полуночи". Директор бюро также отметил, что он согласен с заявлением председателя Гудлатта, что "нынешние темпы слишком медленные".

По данным канала, на прошлой неделе Гудлатт направил письмо заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, приложив к нему повестку в суд. В нем, в частности, было указано, что только "часть документации" для расследования по электронной переписке Клинтон была передана комитету, при этом все еще "не получены документы" о возможных нарушениях в рамках FISA. "Учитывая продолжающиеся задержки департамента в подготовке этих документов, у меня нет другого выбора", - цитирует телеканал заявление главы юридического комитета. Повестка также охватывает запросы на документы по увольнению Маккейба.

ФБР на пике предвыборной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле прошлого года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Что касается FISA, то председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гауди и председатель юридического комитета той же палаты Боб Гудлатт считают необходимым разобраться, произошел ли конфликт интересов минюста и ФБР при применении FISA.

В марте министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проверки, замглавы ФБР, "не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой".