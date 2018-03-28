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МИД КНР утверждает, что визит Ким Чен Ына в Пекин не был тайным

Международная панорама
28 марта, 13:14 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, марта. /ТАСС

В ведомстве также заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин провел "плодотворные" переговоры с Ким Чен Ыном

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© AP Photo/Lee Jin-man

ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Визит председателя Трудовой партии Кореи, председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в Китай не являлся тайным. Так официальный представитель МИД КНР Лу Кан в среду на брифинге прокомментировал вопрос журналистов о том, почему о рабочей поездке стало известно только после ее завершения.

"Что касается того, был ли визит тайным. Если бы он был тайным, разве смогли бы мы сообщить об этом", - отреагировал дипломат на соответствующий вопрос.

По словам Лу Кана, председатель КНР Си Цзиньпин провел "плодотворные" переговоры с Ким Чен Ыном. "Лидеры обменялись мнениями о международных проблемах и ситуации на Корейском полуострове. Председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку усилиям КНДР по улучшению обстановки в вопросе разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова", - указал официальный представитель МИД КНР.

Как отметил дипломат, Си Цзиньпин также заверил Ким Чен Ына в том, что Китай будет продолжать работать со всеми сторонами на благо денуклеаризации Корейского полуострова, а также установления в регионе устойчивого мира и стабильности. На вопрос о том, планирует ли председатель КНР нанести ответный визит в КНДР, Лу Кан не дал прямого ответа. "Си Цзиньпин на переговорах с Ким Чен Ыном заявил о том, что он намерен поддерживать регулярные контакты с КНДР, направляя посланников и обмениваясь посланиями", - сказал дипломат.

Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. В понедельник японские СМИ сообщили, что неназванный высокопоставленный представитель КНДР находится с визитом в столице Китая, куда прибыл на специальном правительственном поезде. В понедельник и вторник в центре города и в районе государственных резиденций был замечен охраняемый кортеж без опознавательных знаков. Во вторник во второй половине дня делегация покинула китайскую столицу на правительственном железнодорожном составе.

В ходе поездки прошли переговоры лидера КНДР с китайским председателем Си Цзиньпином. Как отметил глава КНР, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Ким Чен Ын Си Цзиньпин
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