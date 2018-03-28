Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля

ТАСС, 28 марта. Великобритания имеет право не консультироваться с РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как это позволяет Конвенция о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си в среду.

"Российская Федерация ссылалась на статью 9 [Конвенции], на основе которой Великобритания могла провести консультации. Великобритания предпочла применить статью 8 - запросить техническую поддержку от ОЗХО. Они были абсолютно [вправе это сделать]. <...> Статья 9, на которую ссылалась РФ - это право, но не обязательство", - подчеркнул Узюмджю.

Глава ОЗХО также сказал, что в сложившейся в связи с делом Скрипаля ситуации "очень важно, чтобы обязательства [стран-членов ОЗХО], целостность и уровень доверия к Конвенции остались неизменными", поскольку это "тревожный" для организации момент.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявлял, что отказ Великобритании от двусторонних консультаций с Россией по делу Скрипаля может означать, что существует подвох, который могли бы обнаружить российские эксперты. В то же время глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что РФ хочет прояснить основание сотрудничества Технического секретариата ОЗХО, привлеченного британской стороной к расследованию инцидента, и Великобритании. "Нельзя забывать, что в рамках конвенции никакой анализ национальных расследований, как это запросила британская сторона, Техсекретариат проводить не вправе", - заявлял Ермаков.