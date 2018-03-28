Черногория высылает российского дипломата и отзывает согласие на работу почетного консула

БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Черногории высылает одного российского дипломата, а также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабмина.

"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве Российской Федерации. персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почетного консула Российской Федерации в Черногории", - говорится в заявлении.

Отмечается, что высылаемый дипломат должен будет покинуть страну в семидневный срок.

Документ гласит, что "Черногория приняла это решение в координации с союзниками в соответствии с мерами, предпринятыми странами ЕС и НАТО в связи с деятельностью России и газовым нападением на территории Соединенного Королевства, которое Черногория в знак солидарности с британскими партнерами немедленно осудила".

Правительство Черногории приняло решение о высылке, несмотря на призывы черногорской оппозиции отказаться от подобных мер. Во вторник оппозиционный "Демократический фронт" (ДФ) призвал правительство "попытаться сохранить честь и достоинство страны и отказаться от высылки российских дипломатов".

Ранее кабинет министров Черногории высказался в поддержку Великобритании в связи с отравлением в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии.