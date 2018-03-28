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Оппозиция: инициатива главы МИД Украины о переходе на латиницу породит новый конфликт

Международная панорама
28 марта, 13:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, марта. /ТАСС

Ранее Павел Климкин предложил обсудить введение латиницы наряду с кириллицей

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КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин своим предложением обсудить возможность введения в стране латиницы стимулирует новый языковой конфликт на фоне нерешенных старых.

Такое мнение в среду выразил лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.

"Задача МИД - гасить конфликты, а не порождать новые на базе разделения общества по языковому вопросу", - процитировала пресс-службе "Оппозиционного блока" Бойко. Политик посоветовал Климкину "для начала, как минимум, помириться с соседями и "затушить" уже имеющиеся конфликты с венграми, поляками, румынами - со всеми странами, с которыми еще недавно у нас были добрососедские отношения".

По мнению Бойко, Украина должна двигаться по пути преодоления раскола в обществе. "Наша задача - вернуть мир и добро на Украину. Для этого в первую очередь необходимо завершить военный конфликт, в обществе должен быть найден компромисс. Во-вторых, необходима социальная поддержка населения и восстановление реального сектора экономики", - подчеркнул парламентарий.

Ранее Климкин предложил обсудить возможное введение на Украине латиницы наряду с кириллицей. Глава внешнеполитического ведомства страны написал в Facebook, что к такой мысли его подтолкнул польский историк и журналист Земовит Щерек, который "спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу". Украинский министр в свою очередь предложил "подискутировать" на эту тему. Он также добавил, что "Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости".

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Климкин, Павел Анатольевич
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