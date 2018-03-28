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Глава британского МВД решила проверить обоснованность выдачи виз российским бизнесменам

Международная панорама
28 марта, 15:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, марта. /ТАСС

До 2015 года со стороны Лондона осуществлялся меньший контроль за происхождением доходов, отметила Эмбер Радд

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Глава МВД Великобритании Эмбер Радд

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Глава британского МВД Эмбер Радд распорядилась провести анализ обоснованности выдачи бизнес-виз категории TIER1, в том числе и тем гражданам РФ, которые получили эту визу в период до 2015 года, когда со стороны Лондона осуществлялся меньший контроль за происхождением доходов. Об этом она заявила на заседании парламентского комитета по внутренним делам.

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"Виза TIER1 уже была реформирована в 2015-2016 годах и количество выдаваемых виз такого рода с тех пор сократилось на 84%. Я попросила моих сотрудников посмотреть, какие реформы мы можем продолжить, а также изучить предыдущие меры, принятые за пару прошедших лет. Я попросила посмотреть на группу предыдущих [решений по визам], чтобы увидеть, существует ли там необходимость принятия каких-либо действий", - сказала Радд в ответ на вопрос председателя комитета Иветт Купер о том, собирается ли МВД проводить ретроспективный анализ выдачи виз TIER1 700 россиянам, получившим их в период с 2008 по 2015 годы, когда не производилось изучения происхождения их доходов.

Бизнес-виза TIER1 выдается предпринимателям на общих основаниях при наличии у них не менее £50 тыс. (более $70 тыс.), а также общепризнанным деятелям науки, литературы, искусства. До 2015 года так называемая виза инвестора гарантированно выдавалась бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее £2 млн (более $2,8 млн).

В прошлом году в Великобритании был принят закон о "криминальных финансах" (Criminal Finances Act), который предусматривает введение в действие "ордера на богатство неустановленного происхождения". Правовой инструмент позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. (более $70 тыс.). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец неспособен доказать легальность происхождения доходов.

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