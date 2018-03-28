Премьер Норвегии надеется, что Запад и Россия не вернутся к состоянию холодной войны

ОСЛО, 28 марта. /ТАСС/. Отношения между Россией и Западом в настоящий момент не достигли и не должны достичь того уровня напряженности, который был характерен для периода холодной войны. Об этом в среду заявила Норвежской государственной телерадиокомпании премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

"Отношения между Россией, НАТО и западными странами сейчас очень прохладные, но я надеюсь, что мы не вернемся к временам холодной войны. Пока мы еще не достигли этой точки", - отметила глава норвежского правительства, добавив что ее страна заинтересована в сохранении хороших отношений с РФ в тех сферах, где два государства сотрудничают.

В понедельник, вслед за США и странами Евросоюза, членом которого Норвегия не является, королевство объявило о высылке одного российского дипломата в связи с так называемым делом Скрипаля. По словам Сульберг, инцидент в Солсбери требовал решительных мер и проявления солидарности с Лондоном со стороны других европейских столиц.

Как отмечала ранее глава МИД страны Ине Эриксен Сёрейде, Норвегия получила от Великобритании материалы, касающиеся дела Скрипаля, на основании которых Лондон подозревает Россию в причастности к произошедшему. Тем не менее, содержание этих документов не предается огласке.

Не по-соседски

"[Высылка дипломата] это недружественный шаг со стороны Норвегии, - заявил в опубликованном в среду интервью газете Aftenposten посол России в королевстве Теймураз Рамишвили. - Это не то, что могло бы помочь нашим странам улучшить отношения, которые сейчас весьма далеки от идеальных".

Решение правительства встретило поддержку среди оппозиционных левых партий в норвежском парламенте, однако политиков из северной Норвегии - граничащей с Мурманской областью губернии Финнмарк - беспокоит возможность осложнения отношений с РФ. Как заявил NRK мэр приграничной норвежской коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаельсен, в случае дальнейшего обострения горячие головы могут предложить закрыть границу с Россией или прекратить работу генконсульства РФ в норвежском Киркенесе, что "что было бы исключительно вредно [для двусторонних отношений]".

"Ничем хорошим" дальнейшая пикировка между Осло и Москвой не может закончиться и по мнению председателя норвежского Баренц-секретариата Георга Фордаля.

Дело Скрипаля

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).

Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.