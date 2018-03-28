В Раде предложили вывешивать флаг ОУН - УПА на государственные праздники

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады предложила в праздничные дни вывешивать красно-черный флаг националистов ОУН - УПА (организация, запрещенная в РФ) на административных зданиях. Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте, сообщается на сайте Рады.

Инициаторами законопроекта выступили представители националистической партии "Свобода" (пять депутатов), "Блок Петра Порошенко (два депутата), партии "Укроп" (один депутат), а также два беспартийных парламентария. Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

В пресс-службе "Свободы" отметили, что законопроект предполагает вывешивать флаг украинских националистов на государственных учреждениях в праздничные дни, в частности, 22 января (День независимости и соборности Украины), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 28 июня (День Конституции Украины), 14 октября (День создания Украинской повстанческой армии) и 6 декабря (День Вооруженных сил Украины).

Ранее областные советы Хмельницкой, Львовской и Житомирской областей приняли решение об использовании красно-черного флага украинских националистов в дни государственных праздников.

Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в годы Великой Отечественной войны сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА), вела борьбу против советской власти, а также совершала националистические акции. На счету боевиков ОУН - УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийства сотен тысяч людей разных национальностей. В ходе Волынской резни в июле 1943 года отряды ОУН - УПА атаковали около сотни польских населенных пунктов, жертвами тогда стали более 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, в котором преступления украинских националистов на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.